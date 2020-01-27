شكرا لقرائتكم خبر عن جهات مكافحة الاحتكار الأوروبية تتخذ قرارا بشأن صفقة أرامكو وسابك فى 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد إشعار من المفوضية الأوروبية بأن الجهات التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبى المعنية بمكافحة الاحتكار ستتخذ قرارا بحلول 27 فبراير بشأن إجازة استحوذ شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية بقيمة 69.1 مليار دولار على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رابع أكبر مجموعة بتروكيماويات فى العالم.

أعلنت أرامكو، أكبر منتج للنفط فى العالم، عن صفقة شراء حصة 70% فى سابك من صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مارس من العام الماضى. وتأمل أن تدعم الخطوة نمو أعمالها فى أنشطة المصب.

ويمكن للمفوضية إجازة الصفقة بشروط أو بدون شروط خلال هذه المراجعة المبدئية، أو بإمكانها فتح تحقيق شامل يستمر حتى خمسة أشهر إذا كانت لديها مخاوف خطيرة من أنها قد تضر بالتنافسية.

أقرت جهات رقابة معنية بالتنافسية فى الهند وعدد من الدول الأخرى الصفقة دون طلب تنازلات.

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