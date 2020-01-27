شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: يجب عدم المبالغة فى تأثير فيروس "كورونا" على طلب النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتى اليوم الاثنين إن سوق النفط يجب ألا تبالغ فى رد فعلها إزاء الأثر المحتمل لتفشى فيروس كورونا فى الصين على الطلب. وأضاف الوزير سهيل المزروعى أنه يثق فى قدرة الصين والمجتمع الدولى على السيطرة على الانتشار الحالى لفيروس كورونا.
وأضاف الوزير فى بيان أن من المهم عدم المبالغة فى التوقعات الخاصة بانخفاض مستقبلى للطلب على النفط بسبب الأحداث فى الصين وألا تبالغ السوق فى رد فعلها المستند إلى عوامل نفسية، بقيادة بعض المتعاملين فى السوق.
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