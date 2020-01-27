شكرا لقرائتكم خبر عن فزع يسيطر على الاسواق العالمية جراء التفشى السريع لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" ان المستثمرين حول العالم اصابتهم موجة من الفزع نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا، حيث سجلت اسواق المال حول العالم انخفاضا حادا، اليوم الاثنين.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، الذى انتشر في مدينة ووهان الصينية وانتقل خلال ايام قليلة إلى 12 بلدا اخرى حول العالم، إلى 80 شخصا وبلغت الاصابات 2700 شخص، ذلك وفقا للارقام الرسمية التى اعلنتها الصين مساء الاحد. وتم تأكيد الإصابة الخامسة في الولايات المتحدة، كما ظهرت حالات في سنغافورة واليابان وكوريا وماليزيا وفيتنام، فضلا عن كندا واستراليا وفرنسا.

انخفض مؤشر Stoxx 600 الاوروبى بنسبة 1.7٪ في بداية جلسة التداول، الاثنين، بينما في الولايات المتحدة، أظهرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز انخفاضًا بنحو 400 نقطة عند مستهل الجلسة في بورصة وول ستريت. بينما تغلق معظم الأسواق في آسيا لعطلة العام القمري الجديد، انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بأكثر من 2٪ في تعاملات بعد الظهر، بينما انخفض مؤشر توبيكس بنسبة 1.6٪.

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ويأتي تهرب المستثمرين من المخاطرة وسط مخاوف بشأن تداعيات اقتصادية محتملة للفيروس، حيث يتذكر الخبراء تأثير أزمة السارس في عام 2003. وفي مؤتمر صحفي، الأحد ، قال كبير مسؤولي الصحة في الصين إن قدرة الفيروس على الانتقال تتعزز.

ويتوقع خبراء ان تواجه الصين ضربة لنموها الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا، بالسلب على الاستهلاك والسفر والصناعة، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض المدن تمديد عطلة برأس السنة الصينية إلى نحو أسبوع. وتسبب تفشى الفيروس، الذي بدأ من مدينة ووهان بوسط الصين، قد أدى إلى إلغاء الاحتفالات برأس السنة الجديدة في كل أنحاء البلاد، كما عرض عمدة ووهان، تشو شيان وانج، تقديم استقالته.