شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% خاسراً 50.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6282.76 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% خاسراً 68.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6999.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 12.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.98 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 340.3 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون دينار كويتى عبر 9954 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.71%.

Advertisements

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.60%، تليه شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 11.67%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.94% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 12.37%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 7.79%.

وفى سياق متصل أكد البنك الأهلى المتحد، أنه لم تطرأى أى تطورات على عرض البنك الاستحواذ الرسمى من قبل بيتك، منوهاً بأنه سيقوم فوراً وتباعاً بعرض التطورات، كما أنه لا يوجد أى تأثيرات جوهرية على المركز المالى للبنك.

وكان بيتك أعلن مطلع ديسمبر السابق، تلقيه موافقة مصرف البحرين المركزى على المضى فى إجراءات الاستحواذ على أسهم رأسمال الأهلى المتحد.