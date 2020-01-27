شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين هامشياً بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسراً 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1646.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 654.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.52% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.63%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 20.18% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 3.12%.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرا 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1649.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 294.3 ألف دينار.

وجاء التراجع ببورصة البحرين، نتيجة انخفاض قطاع البنوك التجارية بنسبة 19% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.52%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%.

كما هبط قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%.