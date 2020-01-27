شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.87% بالختام بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.87% خاسرة 92.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10489.17 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.3 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3002 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 37 سهماً، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، فقطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.4%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.2%.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقارى، عن تمديد موعد إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2020، 2021، 2022)، وذلك حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، بدلاً من يوم الأحد الموافق 26 يناير .

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فيما أعلنت شركة صناعات قطر عن تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة حيث سينعقد بتاريخ 10 فبراير الموافق يوم الاثنين، بدلاً من 5 فبراير، بما يتيح لمجلس الإدارة إمكانية مراجعة أداء أعمال الشركة وخطة أعمالها بمزيد من التفصيل.

كما ستعقد المؤتمر الهاتفى الذى سيُدعى إليه المستثمرين لمناقشة الأداء المالى والتشغيلى للشركة يوم الخميس الموافق 13 فبراير فى تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الدوحة، وذلك بدلاً من يوم الاثنين الموافق 10 فبراير.