شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.16% بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2788.80 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 151 مليون سهم محققة ما قيمته 196.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2970 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 20 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، فقطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.56%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.24%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 9.73%.

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وفى سياق آخر، أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2019، إذ ارتفع صافى الأرباح بنسبة 44% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 14.5 مليار درهم، كما ارتفع صافى دخل الفائدة بنسبة 26% نتيجة لنمو القروض، ونما الدخل من غير الفائدة بنسبة 38% نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن معاملات الصرف الأجنبى وبطاقات الائتمان.

وأضاف البنك، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الاثنين، أن الأرباح التشغيلية شهدت نموا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومة بنتائج دينيز بنك، فيما لا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوى، ومعدلات جيدة فى السيولة وجودة الائتمان.

كما أعلن بنك الإمارات الإسلامى، عن ارتفاع صافى الربح بنسبة 15% ليصل إلى 1.061 مليار درهم، وبلغ الدخل الإجمالى للمصرف 2.7 مليار درهم بنسبة زيادة 78%، وبلغ إجمالى الموجودات 64.8 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 11% عن نهاية العام.