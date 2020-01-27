شكرا لقرائتكم خبر عن إيفو: تراجع مفاجئ لثقة الشركات الألمانية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية سجلت تدهورا مفاجئا فى يناير فى ظل توقعات أكثر قتامة ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد فى أوروبا سجل بداية بطيئة فى عام 2020 بعدما تفادى ركودا فى العام الماضي بصعوبة. وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال نزل إلى 95.9 من 96.3 فى ديسمبر. وتخالف القراءة المسجلة فى يناير متوسط توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز لارتفاع عند 97.0.

وصرح رئيس إيفو كليمنس فوست "الاقتصاد الالمانى يبدأ العام بشكل حذر" مضيفا أن الشركات أضحت أكثر تشاؤما فيما يخص توقعاتها ولكن تقييم الوضع الحالى تحسن قليلا.

وقال فوست إن الثقة فى قطاع الخدمات تراجعت بشكل ملحوظ فى حين أظهر قطاع الصناعة التحويلية الذى يعانى بوادر تعافى.