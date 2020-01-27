شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة ماونتن فيو: بدء تسليم أولى وحدات مشروع ICITY التجمع يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو، أنه من المقرر بدء شركة ماونتن فيو فى تسليم وحدات المرحلة الأولى لمشروع أى سيتى التجمع فى شهر يونيو المقبل.

وأضاف عمرو سليمان خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذي نظمته الشركة اليوم، أن الشركة تعتمد علي معايير فى عملية استلام مشروعاتها، أبرزها عدم تسليم الوحدات قبل الانتهاء من كافة الخدمات اللازمة للإعاشة، مؤكدا: أن مشروع ماونتن فيو أى سيتى التجمع أول مشروع يتم إنشاءه بخاصية الـ4d.

ولفت إلى أن كافة الخدمات التى يتضمنها المشروع كلها، تم تنفيذها تحت الارض، وهو ما يعنى أنها مدينة كاملة تحت الأرض، كما أن الأمن بالمشروع يتم من خلال النظم الذكية، وهناك ٤ بوابات كلها تعمل بطريقة ذكية بدون المساعدة من أى أفراد أمن وكافة نواحي المشروع مراقب بالكاميرات.

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وأوضح أن المشروع وفر أكثر من ٥ ألاف فرصة عمل ، ما بين عامل ومهندس وفني، يعملون بنظام الساعة وهناك مجهود غير طبيعي من قبل العمال، مؤكدا: المرحلة الأول بالكامل سيتم تسليمها خلال عام ٢٠٢٠ على أن يتم الانتهاء من تسليم أكثر من ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2020.

وأكد، المشروع مقسم على ٦ مراحل وأكبر مرحلة سكنية فى المشروع تتضمن نحو 4 ألاف وحدة سكنية، تم بيع نحو 1500 وحدة سكنية منها.

وقال أن الشركة حققت مبيعات فى عام ٢٠١٩، بلغت نحو ٦ مليارات جنيه، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات خلال العام المقبل نحو ٨ مليارات جنيه، مؤكدا: الشراكة مع الدولة من أفضل الأنظمة التى اتبعتها الحكومة لتشجيع المستثمر وتساعد المستثمر على ضخ أمواله بصورة جيدة فى عملية التنفيذ.