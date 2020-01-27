شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط إحجام تداول ضعيفة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 15705 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5099 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1380 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليصل إلى مستوى 542 نقطة.

وسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، إذ اشترى مجالس إدارات شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، أكتوبر فارما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2500 سهم، 500 سهم، 11 ألف سهم، على التوالى، واشترت إدارة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 3 آلاف سهم.