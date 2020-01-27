شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع لليوم الثاني على التوالي بفعل تحسن مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تحسن مستويات الطلب على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، خاصة طلب التحوط من المخاطر ، فى ظل تصاعد حالة الذعر التي تسيطر على الأسواق ، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 77$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 8,677$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,600$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,546$.

حققت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.1% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى نحو أسبوعين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار البتكوين حوالي 1.2% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل موجة تصحيح وجني أرباح ، من أعلى مستوى فى شهرين عند 9,188$ لكل وحدة بتكوين.

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زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 3 مليار$ إلى إجمالي 240 مليار$ ، مع استمرار صعود أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

مع التحسن الحالي فى مستويات الطلب الاستثماري ،فأسعار البتكوين مرشحة لمزيد من الصعود حتى مستويات 9,000$ ، مع تركيز المستمرين على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق ، خاصة تصاعد حالة الذعر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

تفشي فيروس كورونا الجديد الذي بدأ فى الصين تدريجيا وانتقل بالفعل إلى عدد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ،الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين المستثمرين مع ارتفاع عدد القتلى.

فى السابق ،لم تقدم مثل هذه الأحداث غير المتوقعة للمستثمرين الكبار ، طريقة فعالة من حيث الحاجة إلى التحوط فى محافظ التشفير الخاصة بهم ، لكن مع إطلاق خيارات البتكوين مؤخرا وبعض المنتجات الأخرى ،أصبح للمستثمرين القدرة حاليا لحماية محافظهم الاستثمارية باستخدام استراتيجيات الخيارات المختلفة.