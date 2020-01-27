شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى عالمياً.. وسائل النقل في لوكسمبورج «مجاناً» والان نبدء بالتفاصيل
في محاولة جادة لمكافحة التغير المناخي، قررت دولة لوكسمبورج أن تكون أول دولة في العالم تجعل وسائل النقل العام مجانية مع بدابة مارس القادم.
تأمل لوكسمبورج أن تقلل الخطوة حركة المرور والاختناقات المرورية. ولدى هذه الدولة 662 سيارة لكل ألف ساكن ويعلق الأشخاص في الاختناقات المرورية لما متوسطه 33 ساعة في السنة.
ولكن الترتيب الجديد لن يفيد السكان المحليين فحسب. فإذا كنت من بين 51 مليون سائح يزورون لوكسمبورج سنويا فيمكن التمتع برحلات مجانية في الحافلات والقطارات.
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