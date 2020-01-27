شكرا لقرائتكم خبر عن إيفو يتوقع نمو الاقتصاد الألمانى 0.2% فى الربع الأول من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبير اقتصادى فى معهد إيفو اليوم الاثنين إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد الألمانى بنسبة 0.2% فى الفترة بين يناير ومارس بعد أن نما على الأرجح بنسبة 0.1% فى الربع الرابع مع نهوض القطاع الصناعى ببطء من الأزمة التى مر بها.

وقال كلاوس فولرابه إن الطلب في القطاع الصناعى شهد ارتفاعا بما يرسى مبررات لتفاؤل حذر. جاءت تلك التصريحات بعد أن أظهر مسح شهرى للمعهد أن ثقة الشركات تراجعت فى يناير.

وأضاف أن تفشى فيروس كورونا، الذى بدأ فى مدينة ووهان بوسط الصين، ليس له أى تأثير بعد على الاقتصاد الألمانى.