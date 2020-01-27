شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر طن الحديد لـ9500 داخل المصنع و9800 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد تراجعا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الطن ليبدأ من 9500، وحتى 10000 جنيه من المصنع، مقابل 9800 وحتى 10500 جنيه من المصنع بانخفاض 300 جنيه فى الطن، حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد تشهد انخفاضا داخل السوق المصرى.

Advertisements

وتابع: يأتى ذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى بفضل الشركات الوطنية، مشيرا إلى أن أسعار الحديد تتراوح بين 9500 جنيها وحتى 10000جنيها للطن كسعر، مبدأى من داخل المصنع، موضحا أنه بعد تكليف التحميل والنقل، يتراوح سعرها فى السوق بالنسبة للمستهلك بين 9800 جنيها وحتى 10200 جنيها للطن، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا خلال الشهرين الماضيين، ما يزيد عن 1500 جنيها للطن.

الجدير بالذكر، شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن أسعار الحديد قد تشهد موجة انخفاض جديدة قبل نهاية العام، وأن هناك عدة عوامل تتحكم في الأسعار أهمها العرض والطلب ثم تكلفة المنتج والمنافسة داخل السوق، وسعر صرف الدولار، يساهم فى انخفاض أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الحديد أكثر من 70 دولار في الطن ، وأن المنافسة بين المصانع ساهمت في زيادة الإنتاج، وأن العام القادم سيشهد ضخ كميات اضافية للسوق ستصل إلى أكثر من 5 ملايين طن حديد وبالتالى سيرتفع إجمالى المعروض وسيؤدي ذلك الي خفض الأسعار مرة أخرى.