شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السويس تنتهى من تحريك دعوى لقضيتى تهرب جمركى بـ43 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية، لجمارك السويس، برئاسة إبراهيم عامر مدير الإدارة من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتى تهرب جمركى ضد شركتى استيراد وتصدير خلال شهر يناير الجارى.

القضية الأولى، برقم 28 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم إستصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة ع . للإستيراد والتصدير عن واقعة تهريب 378 كرتونة كبسولات تخسيس ضمن مشمول البوليصة رقم 6196315050 ومشمولها عبارة عن بكرات لاصقة، وبلغ التعويض المطلوب 22 مليون و 944 ألف جنيه.

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والقضية الثانية بررقم 49 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم إستصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد منشأة ا . ه . ل عن واقعة التصرف فى أصناف مرفوضة رقابيا واردة بعدد 13 بيان جمركي وارد نهائى من جمارك السخنة لعدد 3248 طرد قماش رغم ورود قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض الصنف ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه، وبلغ التعويض المطلوب 20 مليون 476 ألف جنيه.