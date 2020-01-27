شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى 7 أسابيع قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الألماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لصدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1032$ من سعر الافتتاح 1.1031$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1037$ ، وأدنى سعر 1.1023$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.1019$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

Advertisements

تعاذ الخسارة الأسبوعية الأخيرة إلى نتائج اجتماع المركزي الأوروبي ،والتي زادت من احتمالات خفض معدلات الفائدة الأوروبية ،بما يعني اتساع الفجوة الحالية بين السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

وضغط على العملة الأوروبية أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس ،والتي هدد خلالها بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية فى حال لم يتم إبرام اتفاق تجاري عادل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من ألمانيا عن الثقة فى مناخ الأعمال خلال الشهر الجاري ،ضعف البيانات سوف تزايد من الضغوط السلبية على العملة الأوروبية الموحدة.

يصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش مؤشر معهد أيفو لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا خلال كانون الثاني/يناير المتوقع 97.1 نقطة من 96.3 نقطة في كانون الأول/ديسمبر.