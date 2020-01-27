شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لما دون حاجز 1,000$ للأونصة مع القلق حول انتشار فيروس كورونا وارتفاع مؤشر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها الأعلى لها منذ 27 من شباط/فبراير 2017، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 27 أيلول/سبتمبر 2016 للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق حول الانتشار السريع لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.14% لتتداول حالياً عند 995.57$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,006.95$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.87 مقارنة بالافتتاحية عند 97.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.6% أو لنحو 731 ألف منزل مقابل 1.3% عند نحو 719 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير في واشنطون والكشف عن بيانات النمو للربع الرابع الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأن قدرو الفيروس التاجي على الانتشار تزداد قوة وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع، موضحة أن هناك أكثر من 2,700 حالة مؤكدة مصابة بالمرض وأكثر من 80 حالة وفاة من جراء الفيروس القاتل حتى الآن في الصين، وجاء ذلك عقب ساعات من أمر الرئيس الصيني شي جينبينج السبت الماضي باستجابة أسرع، وقد تم إرسال فرقاً إلى المناطق المنكوبة بشدة لتعزيز الوقاية والاحتواء.

وفي نفس السياق، فقد إعلان الصين إنها ستمدد أمد عطلات رأس السنة القمرية الجديدة التي بدأت السبت الماضي إلى عشرة أيام من أسبوع وتحديداً حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل وأن المدارس والجامعات ستعود لاستأنف أنشطتها التعليمية من العطلات في وقت متأخر عن المعتاد، بينما أعلنت مدينة هونج كونج التي تحكمها الصين إنها ستحظر دخول الأشخاص الذي زاروا مقاطعة هوبي في الأسبوعين الماضيين.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت الأسبوع الماضي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية "حالة طارئة في الصين"، بعد أن أعربت في بداء الأمر أنه "من المبكر جداً اعتبار هذا الحدث بمثابة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، ليظل الأمر من قبل المنظمة مقتصر على الصين وليس على مستوى العالم، مع العلم أن كندا أكدت على أول حالها عندها وأعلن أمريكا بالأمس عن خامس حالة، وانتشار الفيروس في أكثر من 15 دولة.