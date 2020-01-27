شكرا لقرائتكم خبر عن "الدرع العربي" تحصل على موافقة "ساما" على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 03/06/1441هـ حتى تاريخ 02/06/1444ه.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن تصريح المزاولة يتضمن فروف؛ التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية والادخار.

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وتجدر الإشارة إلى ان الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة ب 42٪، و يقابلها ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 18/%،انخفاض التكاليف الفنية الأخرى بـ 40%،انخفاض التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 23%. وارتفاع في دخل الاستثمارات بـ 7%.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 26.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 54.9%.