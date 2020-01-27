شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري" تدعو مُساهميها لحضور العرض التقديمي للتطورات بشأن إعادة الهيكلة .. 4 فبراير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري دعوة مساهمي الشركة لحضور العرض التقديمي حول آخر التطورات بشأن خطة إعادة هيكلة الشركة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المُقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن العرض التقديمي يتضمن؛ الوضع الحالي لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، الجدول الزمني المتوقع لإتمام إجراء إعادة التنظيم المالي، بالإضاقة إلى آخر التطورات بشأن خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت، خلال يناير الجاري، قرارها المتضمن اعتماد قائمة مطالبات الدائنين للشركة.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عند صدور قرار المحكمة بخصوص تحديد الإطار الزمني لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي، أو أي تطورات بخصوص سير الإجراء في حينه.

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وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو 2019، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

يُذكر أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.