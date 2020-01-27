شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يهبط دون الدعم– تحليل -27-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة هجوم سلبي قوي لنلاحظ هبوطه دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمركز عند 2.6950 معلنا بذلك انتقاله لمسار سلبي جديد بوصوله نحو 2.6160.

استمرار تقديم السعر لإغلاقات سلبية دون الدعم المكسور, بالإضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باستقراره ضمن مستوى تشبع البيع, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية لحين وصوله قريبا نحو 2.5500 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6630 و 2.5500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط