شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين قد يضطر للهبوط – تحليل - 27-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين مؤخرا إغلاق سلبي جديد دون مستوى 1025.00 ليستمر ذلك بتشكيل عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة وليزيد من فرص تشكيله لارتداد تصحيحي سلبي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

ففي حال خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء فإن ذلك سيزيد من فرص تسلل السعر دون الدعم الأولي المستقر عند 990.00 لنتوقع بذلك انجذابه قريبا نحو 950.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 920.00 تقريبا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 1025.00 و 950.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز