الباوند مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد-تحليل - 27-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة لضغوط سلبية قوية لنلاحظ تشكيله لهجوم سلبي ليستقر بذلك دون مستوى 142.70 والذي يشكل بدوره امتداد لدعم القناة الصاعدة الرئيسي.
حاليا, وباستمرار تذبذب السعر دون الدعم المكسور, فإن ذلك يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط لنتوقع بتجميعه للعزم السلبي الإضافي والمقدم من وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20, البدء باستهداف مستويات سلبية جديدة بانجذابه نحو 141.40 و 140.25 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.70 و 141.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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