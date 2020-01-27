شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بتسجيل الأهداف السلبية- تحليل - 27-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الهابط بابتعاده عن المقاومة المستقرة حاليا بقرب مستوى 121.40 لنلاحظ تسجيله لبعض الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 119.92.

نشير إلى أن تشكيل المتوسط المتحرك 55 لمقاومة جديدة بثباته عند 120.90 وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع فإن ذلك يزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليدعونا لترجيح استهدافه لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 119.40 وصولا نحو 118.60 بتداولات الفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.90 و 119.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط