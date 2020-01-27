شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع مع مخاوف انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من احتمال وقوع أضرار اقتصادية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا بما تسبب في الإحجام عن الأصول مرتفعة المخاطر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم شركات التعدين بنسبة 3.1 بالمئة بسبب انكشافها على الصين وكان ذلك التراجع هو الأكبر بين كل القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا التي انخفضت خلال التداولات.