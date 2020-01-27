شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع بفعل انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام بعد تزايد عدد حالات العدوى والوفاة من فيروس كورونا الجديد في الصين وإغلاق مدن فيها.
وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 1.28 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 59.41 دولار للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق إلى 58.68 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر الماضي.
وتراجع الخام الأمريكي 1.24 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.95 دولار للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق 52.15 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة "مخاوف المستثمرين المتعلقة بالطلب على النفط تزايدت بشكل ملحوظ مدفوعة ببيانات سلبية عن المخزونات الأمريكية ومخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا".
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