شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة فقط والان نبدء بالتفاصيل

• تحصيل الرسوم على 1000 سيجارة مؤقتاً لحين التزام شركات التبغ بـ«الدخان الجديد»

• لا تغيير في كميات التبغ بواقع 500 جرام للمعسل و24 حبة سيجار

أوضحت الجمارك السعودية أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة، والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع كروز واحد فقط، وذلك تصحيحاً لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي، حول العدد المسموح دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد.

وقال بيان للجمارك السعودية: مؤقتا تم السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة، ما يعادل 5 كروز، ولم يتم تغيير كميات التبع من الأنواع الأخرى "المعسل 500 جرام، والسيجار 24 حبة"، وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتا حتى تلتزم شركات التبع بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص "الدخان الجديد".