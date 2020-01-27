شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ» تحقق رقمُا قياسيًا في مناولة الحاويات خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

• مناولة 7 ملايين حاوية بنسبة زيادة بلغت 8.02% عبر 12.731 سفينة تجارية

حققت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2019 بواقع 7 ملايين حاوية بنسبة زيادة بلغت 8.02% والقادمة عبر 12.731 سفينة تجارية.

وبلغ عدد إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال العام المنصرم 262 مليون طن، وبلغ أعداد الركاب 1.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد العربات 798 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 6 ملايين رأس من الماشية، وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.

وتأتي هذه الزيادة في أعداد الحاويات تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها الموانئ السعودية، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها.