واصل سعر الدولار تراجعه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة في مصر حيث سجل فى البنك المركزى 15.73 جنيه للشراء بعد أن كان الإثنين الماضى 15.77. سعر الدولار في البنوك داخل مصر البنك الأهلى المصرى 15.71 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع. Advertisements البنك المركزى المصري 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع. بنك عودة سجل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

بنك أبوظبى الإسلامى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ليسجل 15.73 جنيه اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.