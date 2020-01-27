شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يبحث التعاون مع الكاميرون فى صناعة الأخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام جولته الأفريقية، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق بزيارة إلى دولة الكاميرون، لبحث فرص التعاون فى صناعة الأخشاب، حيث التقى الوزير مع وزراء الغابات والحياة البرية والمناجم والأشغال العامة في حكومة الكاميرون، بحضور الوفد المصري المرافق الذي يضم ممثلي وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول ورئيس الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة.

وتم استعراض أهم أنواع الأخشاب في الكاميرون ومقارنتها بالأخشاب المطلوبة في السوق المصري، ومناقشة إمكانية الحصول على حق انتفاع لإحدى الغابات، ودراسة إقامة مصنع للأخشاب في المنطقة الصناعية بالكاميرون، وقد طلب الوفد المصرى من الجانب الكاميرونى مزيدا من المعلومات حول حوافز الاستثمار الممنوحة للمصانع.

وعلى هامش الزيارة، التقى الوزير مع مدير فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة في الكاميرون، وذلك للوقوف على أنشطة الفرع وتحديات العمل، في ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لشركة النصر للتصدير والاستيراد.

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وتناول اللقاء مناقشة أن تكون الكاميرون أو الجابون أحد مراكز مشروع جسور في غرب أفريقيا، هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة لدعم وتعزيز التجارة الخارجية من خلال توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، وكانت أولى مراحله الخط الملاحي (السخنة – مومباسا) بهدف الوصول إلى نحو 10 دول في شرق أفريقيا.