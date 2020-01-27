شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوعين مدفوعا بمخاوف انتشار كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها فى أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصينى مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وفى وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثانى مسجلا 1586.42 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1579.50 دولار.

Advertisements

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 فى الصين، كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج فى إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض. وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التى تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.

ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بشأن السياسات فى العام الجديد والمقرر عقده فى 28 و29 يناير، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 18.16 دولار ولامست فى وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثانى وسجلت 18.32 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.7 % إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5 % إلى 996.15 دولار.