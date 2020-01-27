شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوعين مدفوعا بمخاوف انتشار كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها فى أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصينى مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.
وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وفى وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثانى مسجلا 1586.42 دولار.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1579.50 دولار.
وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 فى الصين، كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج فى إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض. وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التى تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.
ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بشأن السياسات فى العام الجديد والمقرر عقده فى 28 و29 يناير، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 18.16 دولار ولامست فى وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثانى وسجلت 18.32 دولار.
وانخفض البلاديوم 1.7 % إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5 % إلى 996.15 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوعين مدفوعا بمخاوف انتشار كورونا فى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.