شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13717 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 15761 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5115 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1380 نقطة.

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وفى سياق متصل، نفت شركة دايس للملابس الجاهزة، تفاوض إحدى الشركات العاملة في مجال الملابس للحصول على حصة من دايس ضمن الاندماج، مؤكدة فى بيان للبورصة المصرية، أنها لا تعتزم الاندماج مع أي كيان خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 125.29 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 112.06 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وعلى أساس ربعي ارتفع صافى ربح دايس خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 52.28 مليون جنيه (يوليو- سبتمبر)، مقابل 28.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.