شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% خاسرا 7.06 نقطة ليصل إلى مستوى 8319.91 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% رابحا 32.34 نقطة ليصل إلى مستوى 7478.76 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 31.3 مليون سهم بقيمة 586.8 مليون ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجع 83 شركة.

وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاعى البنوك والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات ق بنسبة 0.66%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.37%.

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وجاء سهم "جازادكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.92%، ثم الإنماء طوكيو 3.07%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.91%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.80%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 2.24%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 1.96%.

وفى سياق آخر أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار باعتماد الدعوى الجماعية، المقدمة ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، وذلك بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.