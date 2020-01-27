شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرا 26.860 نقطة ليصل إلى مستوى 6306.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسراً 26.860 نقطة ليصل إلى مستوى 6306.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 3.030 نقطة ليصل إلى مستوى 4871.90 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 110.8 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار كويتى عبر 3661 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.

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وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 9.34%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 7.46%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.35% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 6.85%، ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 4.17%.

وفى سياق متصل أكد البنك الأهلى المتحد، أنه لم تطرأى أى تطورات على عرض البنك الاستحواذ الرسمي من قبل بيتك، منوهاً بأنه سيقوم فوراً وتباعاً بعرض التطورات، كما أنه لا يوجد أي تأثيرات جوهرية على المركز المالي للبنك.

وكان بيتك أعلن مطلع ديسمبر السابق، تلقيه موافقة مصرف البحرين المركزي على المضي فى إجراءات الاستحواذ على أسهم رأسمال الأهلي المتحد.

وفي منتصف أكتوبر الماضى، أوصى مجلس إدارة "بيتك" للجمعية العمومية للبنك بالاستحواذ على كامل أسهم البنك البحريني، وذلك بعد تلقي "بيتك" موافقة بنك الكويت المركزى على قيام البنك بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال "الأهلي المتحد".