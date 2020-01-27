تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم ألبا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% خاسرا 0.19 نقطة ليصل إلى مستوى 1648.89 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الصناعة، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 279.6 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.3% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.22%. وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرا 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1649.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات. Advertisements وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 294.3 ألف دينار. وأدى التراجع ببورصة البحرين، إلى انخفاض قطاع البنوك التجارية بنسبة 19% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.52%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%. كما هبط قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%.

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