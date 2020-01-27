شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسرة 28.8 نقطة، لتصل إلى مستوى 10552.52 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك، وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 14.9 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 758 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 21 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.26%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.15%، ثم قطاعى العقارات بنسبة 0.11%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

Advertisements

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقارى، عن تمديد موعد إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2020، 2021، 2022)، وذلك حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، بدلاَ من يوم يوم الأحد الموافق 26 يناير .

فيما أعلنت شركة صناعات قطر عن تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة حيث سينعقد بتاريخ 10 فبراير الموافق يوم الاثنين، بدلاً من 5 فبراير، بما يتيح لمجلس الإدارة إمكانية مراجعة أداء أعمال الشركة وخطة أعمالها بمزيد من التفصيل.

كما ستعقد المؤتمر الهاتفي الذي سيُدعى إليه المستثمرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة يوم الخميس الموافق 13 فبراير في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الدوحة، وذلك بدلاً من يوم الاثنين الموافق 10 فبراير.