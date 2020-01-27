شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الحوكمة بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، بمراعاة السعي الجاد لتيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، وتلقى تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال ديسمبر الماضي بلغت نحو 3 مليارات و252 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أفرجت عن مشمول 9048 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر الماضي، معظم أصنافها «مستلزمات إنتاج الأحذية والشنط والملابس، وإكسسوار المحمول، والأدوات المكتبية، والأقمشة والمفروشات، والأدوات المنزلية»، إضافة إلى الأصناف الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد: «الملابس الجاهزة، والأحذية، والشنط، والأجهزة الكهربائية».

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ولفت التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك بورسعيد خلال ديسمبر الماضي بلغ نحو 553 مليونًا و676 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 2 مليار و698 مليون جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تصدير مشمول 1594 شهادة بجمارك بورسعيد بقيمة إجمالية مليار و272 مليون جنيه، وقد تم تحصيل رسوم صادر عنها 5 ملايين و656 ألف جنيه.