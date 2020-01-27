شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% خاسرا 10.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2811.15 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 42.7 مليون سهم محققة ما قيمته 46.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 715 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.21%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.15%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.95%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.85%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.93%.

وفى سياق آخر، أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2019، إذ ارتفع صافى الأرباح بنسبة 44% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 14.5 مليار درهم، كما ارتفع صافى دخل الفائدة بنسبة 26% نتيجة لنمو القروض، ونما الدخل من غير الفائدة بنسبة 38% نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن معاملات الصرف الأجنبى وبطاقات الائتمان.

وأضاف البنك، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الاثنين، أن الأرباح التشغيلية شهدت نموا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومة بنتائج دينيز بنك، فيما لا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوى، ومعدلات جيدة فى السيولة وجودة الائتمان.