شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعم استعدادات السعودية لتأثير انتشار كورونا على أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة العمانى محمد بن حمد الرمحى لرويترز اليوم الاثنين، إنه يساند بالكامل استعدادات السعودية للاستجابة لأى تأثير لانتشار فيروس كورونا الجديد على أسواق النفط. وأوضح الرمحى إن بلاده تدعم بالكامل التصريحات الصادرة عن المملكة وموقفها بشأن الاستعداد لأى ظروف فى السوق ربما تنجم عن الانتشار الحالى للفيروس فى الصين. وأضاف وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان فى وقت سابق اليوم الاثنين إن المملكة تتابع عن كثب التطورات فى أسواق النفط العالمية الناجمة عن "التوقعات السلبية" للتأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصينى والعالمى وعلى العوامل الأساسية لسوق النفط وأضاف أن الأمر تقوده بشكل كبير "عوامل نفسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تدعم استعدادات السعودية لتأثير انتشار كورونا على أسواق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.