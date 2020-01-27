إنطلاق الأوكازيون الشتوي وتخفيضات كبيرة في معظم المحلات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إنطلاق التصفية الموسمية "الأوكازيون الشتوي" للعام الجاري ولمدة تصل لأكثر من شهر، ضمن إجراءات الوزارة للتيسير علي المواطنين.
وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن محال الملابس المقرر اشتراكها بالأوكازيون ملزمة ببيع وعرض منتجاتها بسعر مخفض، مؤكدة أن التجار غير مجبرين علي الاشتراك في الأوكازيون إذ أنها ليست إلزامية.
كما طالبت الوزارة من يرغب في الاشتراك بالأوكازيون من التجار وأصحاب المحال، بالحصول علي موافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، موضحة أن هناك حملات مستمرة ستجريها الوزارة علي المحال المشتركة للتأكد من ظاهرة العروض الوهمية أو البيع خارج السعر المعلن في فترة الأوكازيون.
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