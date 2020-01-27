شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بانخفاضه الأخير لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.40 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 67.00 كأولى المستويات المستهدفة استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.20 ومستوى المقاومة 67.00.