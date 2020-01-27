شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بانخفاضه الأخير لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.40 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 67.00 كأولى المستويات المستهدفة استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.20 ومستوى المقاومة 67.00.
كانت هذه تفاصيل خبر الراجحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.