الاقتصاد

أسمنت حائل يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 27-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت حائل (3001) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 14.50، ليحقق مكاسب هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 2.97% بما يعادل 0.42 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.70 ومستوى المقاومة 15.50.

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