شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مدينة المعرفة (4310) ارتفاعاً في آخر جلساته، بدعم إيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.36% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه هابط على المدى البعيد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.00، ليستهدف مستوى المقاومة 11.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.20.