إعمار يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 27-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.20 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 10.38، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.64 إلى 7.75)، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 10.38، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 11.20 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 11.00.
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