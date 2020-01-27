شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك يحلق عالياً – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت تبوك (3090) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.29% بما يعادل 0.54 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 16.72، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 16.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 17.65.