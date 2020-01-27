أسمنت تبوك يحلق عالياً – تحليل صباحي – 27-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت تبوك (3090) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.29% بما يعادل 0.54 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 16.72، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 16.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 17.65.
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