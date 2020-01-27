شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سبكيم العالمية (2310) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -1.99% بما يعادل -0.36 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، فالاتجاه التصحيحي الصاعد يسيطر عليه حركة السهم بالمدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.28 ومستوى المقاومة 18.50.