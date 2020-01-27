شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بترورابغ (2380) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.21% بما يعادل -0.68 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.00، ليستهدف مستوى المقاومة 22.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.44.