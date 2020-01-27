شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الحمادي (4007) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.78% بما يعادل 0.64 نقطة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.32، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.32 ومستوى المقاومة 25.00.