شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة مجدداً – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الفرنك حول مستوى 0.9712، ويتحرك مؤشر ستوكاستيك قرب مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مستوى 0.9588 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9712 والثبات فوقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.9836.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9620 والمقاومة 0.9740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط