شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليهاجم دعم القناة الصاعدة ويتحرك دونه الآن، مما يشير إلى أن توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة القاع المسجّل مسبقاً عند 0.6670 كهدف سلبي أول.
لذلك، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً ما لم يتم اختراق مستوى 0.6875 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6750 والمقاومة 0.6840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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