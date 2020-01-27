شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بفجوة هابطة – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بفجوة هابطة كبيرة تضع السعر دون مستوى 59.60، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 56.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 59.60 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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